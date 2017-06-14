İstanbul'daki otel yangınından skandal çıktı

Fatih Kumkapı’da dün iftar saatinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan otel yangınındaki ağır bilanço gün ağarınca ortaya çıktı. Otelin yangın merdivenlerinin asma kilitle kilitlenmesi ve kilidinde açılmaması için telle sarılması dikkat çekti.



Fatih Kumkapı’da bir otelde dün iftar saatinde yangın çıkmış ve 3 kişi hayatını kaybetmişti. Otel yangınındaki ağır bilanço gün ağarınca ortaya çıktı. Otel’de patlamanın meydana geldiği noktada büyük bir hasar oluştuğu görüldü. Yangının hemen ardından otelden tahliye edilen turistler ise sabah saatlerin eşyalarını almak için otele geldi. Turistler eşyalarını alıp otelden ayrılırken, otelin yangında ağır hasar gördüğü ve bir kısmının kullanılamaz hala geldiği görüldü.

Öte yandan, otelin en dikkat çekici noktası ise yangın merdivenleri oldu. Yangın merdiveninin bölgedeki binaların arasına çıktığı, sokağa çıkmadığı görüldü. Ayrıca, yangın merdivenlerinin asma kilitle kilitlenmesi ve açılmaması için telle sarılması dikkat çekti.





Yangınla ilgili konuşan bir vatandaş, “Normalde yangın merdiveninin açık olması lazım ama gördüğünüz gibi kapalı. Eğer bu merdiven açık olsaydı oteldekiler buraya gelebilirdi. Handa nöbetçiler var, nöbetçiler han kapılarını açıp çıkmalarını sağlayabilirdi. Gördüğünüz gibi yangın merdivenleri kapalı” dedi.



Otelden çıkan turistler ise gazetecilere konuşmak istemedi.





