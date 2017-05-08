İstanbul'daki suikastte kadın ajan şüphesi

İstanbul'da suikasta kurban giden İranlı işadamının öldürülmesiyle ilgile şirketin eski satın alma müdürü Rahbari’nin, İran ajanı olduğu iddia edildi.

Akşam gazetesinden Levent Albayrak'ın haberine göre, İstanbul Sarıyer'de Gem TV'nin sahibi İran asıllı işadamı Saeed Karimian ile Kuveytli ortağı Muhammed Mer Almutairi'nin öldürülmesinin perde arkasını araştıran polis her detayı değerlendiriyor. Cinayetle ilgili ortaya çıkan yeni iddiaya göre şirketin içine sızmış rejim ajanı eski satın alma müdürü Sarah Rahbari, cinayetten önce Saeed Kerimen'in Kuzey Irak Kürt bölgesinde bir gece kulübü açma işiyle uğraştığını ve rejim karşıtı İran mücahitleriyle şifreli şekilde mesajlaştığını ifşa etmiş.

Öte yandan saldırının 2015 yılından çalıntı bir araçla yapılmış olması polisi oto hırsızlığı şebekeleri üzerine yoğunlaştırdı. Sarah Rahbari'nin şirketten ayrılmasının ardından hakkındaki iddialara yanıt vermek için bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Rahbari Saeed Karimian'ın Dubai'de gece kulübü işine girdiği ve Kuzey Irak Kürt Bölgesi'nde de kulüp açmak için girişimlerinin olduğunu iddia etti.

Rahbari, İran mücahitleri lideri Meryem Rechavi ile Saeed Kerimian'ın şifreli mesajlarla haberleştiğini ileri sürdü. Kendisinin de olayı sonradan fark ettiğini belirten Rahbari, şifreleri getiren kişinin F. Şin isimli kişi olduğunu iddia ederek hakkında iftiralar atıldığının öne sürdü.