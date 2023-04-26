İzmir'de korkunç kaza! Araç ortadan ikiye bölündü

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ikiye ayrıldı, yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kemalpaşa-İzmir karayolunda meydana geldi. A. S. (26) idaresinde Kemalpaşa istikametine seyreden otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı istikametten gelen M. D. (56) yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpışan Tofaş marka otomobil, çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrıldı.

Otomobil sürücüsü A. S. ile hafif ticari araç sürücüsü M. D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A. S. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, M. D. ise kontrol için Kemalpaşa Devlet Hastanesine gönderildi. Yaralıların şuurlarının açık ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA