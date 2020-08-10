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  4. 10 Ağustos 2020 17:15

İzmir'de korkutan orman yangını

İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

İzmir'de korkutan orman yangını
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Görece Mahallesi yakınlarında duman gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. 

Ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanın bulunduğu bölgede çıktığı belirlenen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü,  Yeniköy Orman İşletme Şefliği  Görece köyü  Mevkiinde saat 15:34’da orman yangını meydana gelmiştir. Yangına ilk müdahale 15:44'de yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.

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