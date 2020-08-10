İzmir'de korkutan orman yangını

Görece Mahallesi yakınlarında duman gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanın bulunduğu bölgede çıktığı belirlenen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü, Yeniköy Orman İşletme Şefliği Görece köyü Mevkiinde saat 15:34’da orman yangını meydana gelmiştir. Yangına ilk müdahale 15:44'de yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.