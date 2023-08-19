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İzmir’de orman yangını

İzmir’de orman yangını
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İzmir’in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler bölgeye sevk edilirken, alevlere müdahale ediliyor.

İzmir’in Menderes ilçesindeki Ürkmez Mahallesi Köşk mevkisindeki ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Alevlere ilk müdahale, 9 dakika içinde yapıldı. Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Etiketler izmir orman yangın
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