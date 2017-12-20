SON DAKİKA
ERDOĞAN'DAN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE ÇOK SERT CEVAP - CANLI
DÜNDAR, BERBEROĞLU VE GÜL İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
Dündar, Berberoğlu ve Gül için istenen ceza belli oldu
Dündar, Berberoğlu ve Gül için istenen ceza belli oldu
Erdoğan'dan Beştepe'de flaş açıklamalar - Canlı
Erdoğan'dan Beştepe'de flaş açıklamalar - Canlı
İstanbul, Ankara, İzmir... Operasyon haberleri peş peşe geldi
İstanbul, Ankara, İzmir... Operasyon haberleri peş peşe geldi
Bu orman para basacak ! Yılda 600 bin euro...
Bu orman para basacak ! Yılda 600 bin euro...
FETÖ'cü Enes Kanter için istenen ceza belli oldu
FETÖ'cü Enes Kanter için istenen ceza belli oldu
Sümela Manastırı'nda tarihi keşif ! Daha önce kimse girmedi...
Sümela Manastırı'nda tarihi keşif ! Daha önce kimse girmedi...
Ünlü doktor önerdi ! Depresyondan kurtulmak için...
Ünlü doktor önerdi ! Depresyondan kurtulmak için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı ! ''Tüketici hakları'' değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı ! ''Tüketici hakları'' değişti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 20 Aralık 2017 12:25

İzmir'deki PKK operasyonunda gözaltı sayısı yükseliyor

İzmir'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toplamda 55 kişi gözaltına alındı.

İzmir'deki PKK operasyonunda gözaltı sayısı yükseliyor
A+ A-

İzmir'de dün PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen aralarında örgütün kadın bombacısının da bulunduğu 53 kişinin gözaltına alındığı operasyonun devamında bu sabah 2 kişi daha yakalandı. Operasyonda gözaltı sayısı 55 oldu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın kentte eylem hazırlığı yönündeki bilgisi üzerine harekete geçti. Örgüte yardım ve yataklık yaptığı aynı zamanda sosyal medya üzerinde de örgütün propagandasını yapan 65 kişi belirlendi. Ekipler eş zamanlı olarak kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa, Tire, Torbalı ve Aliağa ilçelerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 53 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme ve av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınanların arasında PKK’nın dağ kadrosuyla doğrudan bağlantılı kişilerin de olduğu belirlendi.

Bu arada gözaltına alınanlardan N.E.'nin PKK'nın kadın bombacısı olduğu ortaya çıktı. N.E.’nin 10 yıl önce patlayıcı madde bulundurmaktan yakalanarak tutuklandığı ve kısa bir süre önce de salıverildiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında bu sabah 2 kişi daha gözaltına alındı. Terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, gözaltı sayısı 55’e yükseldi.

DHA

saldırı hazırlığı , eylem , terörist , izmir , pkk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM