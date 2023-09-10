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Kahramanmaraş’ta dehşet! Tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü

Kahramanmaraş’ta dehşet! Tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü
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Kahramanmaraş’ta bir vatandaş henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Onikişubat ilçesi Molla Gürani mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle 45 yaşındaki İ.Y, tartıştığı eşi F.Y’yi (41) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay sonrası kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler tartışma tüfek ölüm
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