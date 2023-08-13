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Kahreden görüntü! Bu acıya yürek dayanmaz

Kahreden görüntü! Bu acıya yürek dayanmaz
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Hatay’ın Payas ilçesinde Muhammed E. (30) serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Kahreden olay, saat 10.00 sıralarında Payas ilçesi sahilinde meydana geldi. 30 yaşındaki Muhammed E., serinlemek için girdiği denizden çıkamayınca yakınları durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı aramada şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Sahile çıkarılan şahsın cesedini gören yakınlarıysa zor anlar yaşadı.

 Şahsın kardeşiyse, ağabeyinin cansız bedeninin yanından bir an olsun ayrılmadı. Şahsın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler acı görüntü boğulma
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