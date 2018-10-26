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  4. 26 Ekim 2018 14:58

Kamyon, otomobili biçti: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kum yüklü kamyonun otomobile çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kiş de yaralandı. Kamyon şoförü ise kaza sonrası aracıyla kaçtı.

Kamyon, otomobili biçti: Ölü ve yaralılar var
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Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Dutluca Mahallesi’nde meydana geldi. Rıdvan E. yönetimindeki 27 BK 073 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, Yusuf Asil yönetimindeki 63 AAG 615 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Yusuf Asil ile yanındaki Mehmet, Naile, Sibel ve Elif Su Asil (1) yaralandı. Kamyon şoförü aracıyla kaçarken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. 

Araçtan çıkarılan yaralılar, Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Yusuf, Mehmet ve Elif Su Asil, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

trafik kazası , kamyon , otomobil
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