Karantinadan kaçmak isteyen vatandaşlara polis müdahalesi!

Korona virüs tedbirleri gün geçtikçe genişletiliyor. Son olarak umreden dönen binlerce vatandaş 16 ilde tedbir amaçlı öğrenci yurtlarında karantina altına alındı. 14 günlük karantina süresini geçirmesi istenen vatandaşlar ise yurtların kötü durumda olduğundan şikayetçi oldu.

Konya’daki Tahir Büyükkörükçü Yurdunda kalan vatandaşların ise kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Kötü şartlardan dolayı yurdu terk etmek isteyen vatandaşların, kendilerini engellemek isteyen polislerle arbede yaşadığı ortaya çıktı.