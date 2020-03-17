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  4. 17 Mart 2020 08:46

Karantinadan kaçmak isteyen vatandaşlara polis müdahalesi!

Umre dönüşü korona virüs tedbirleri nedeniyle öğrenci yurtlarına yerleştirilen vatandaşlar Konya’da kaçmaya çalıştı. Yurdu terk etmek isteyen vatandaşlarla polis arasında arbede yaşandı.

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Korona virüs tedbirleri gün geçtikçe genişletiliyor. Son olarak umreden dönen binlerce vatandaş 16 ilde tedbir amaçlı öğrenci yurtlarında karantina altına alındı. 14 günlük karantina süresini geçirmesi istenen vatandaşlar ise yurtların kötü durumda olduğundan şikayetçi oldu.

Konya’daki Tahir Büyükkörükçü Yurdunda kalan vatandaşların ise kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Kötü şartlardan dolayı yurdu terk etmek isteyen vatandaşların, kendilerini engellemek isteyen polislerle arbede yaşadığı ortaya çıktı.

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