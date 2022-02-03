Karısını çekiçle öldüren zanlıdan şoke eden savunma

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tartıştığı karısını çekiçle öldüren Ahmet A., ''Beni her gün dövüyordu'' diyerek kendisini savundu.

Önceki gece geç saatlerde Gemiciler Mahallesi'nde iddiaya göre evine alkollü gelen Ahmet A., eşi Şahizer A. ile tartışmaya başladı.

ÇEKİÇLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet A. evden ayrılmak istedi. Eşinin gitmesine engel olan Şahizer A., otomobilin lastiklerini indirdi. Ardından da yatağa gidip uyudu. Eşinin aracın lastiklerini indirdiğini gören Ahmet A., eline aldığı çekiçle uyuyan eşine saldırdı. Kanlar içinde kalan Şahizer A. olay yerinde hayatını kaybetti.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA SİGARA İÇMİŞ

Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı koca, emniyetteki ifadelerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. "Eşe karşı silahtan sayılan aletle kasten öldürme" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Ahmet A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşinin kendisini dövdüğünü öne süren A., olay gecesi de eşiyle tartıştıktan sonra bahçeye çıktığını aracın lastiklerinin havasını indirdiğini görünce eline çekici aldığını anlattı. A., "Boğazını sıktım dört beş kez çekiçle kafasına vurdum. Sonra aşağı inip sigara yaktım. Oğlumu aradım" dediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kaldırıldığı hastane morgunda otopsi işlemleri yapılan Şahizer A.'nin cenazesi ise mahalledeki evine getirildi. Burada helallik alınıp dualar edildi. Komşularının gözyaşı döküp feryat ettiği Şahizer A.'nin cenazesi için cenaze namazı kılındı. Bazı komşuları hayatını kaybeden kadının tabutunu omuzladı. Kılınan cenaze namazının ardından Şahizer A.'nin cenazesi evinden 300 metre uzaklıktaki aile mezarlığında toprağa verildi.

İHA