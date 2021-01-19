Katilin yakalanması için Müge Anlı'ya anlattıkları kan dondurdu

Geçen günlerde bir kadının otel odasında ölü bulunduğu cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı. İple boğularak öldürüldüğü tespit edilen Ferdane Kurt’un, oğlu Can Bozkurt, katilin yakalanması için Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’ya çıktı. Hayatının son döneminde İstanbul’da 3 yaşındaki çocuğu ile sokakta kalan Ferdane Kurt’un oğlu; “Annem çok zorluklar yaşadı. Kalacak yeri yoktu. Kaymakamlık o otele yerleştirdi. O gece 3 yaşındaki kardeşim arayıp ‘anne yok’ diye ağladı. Ondan sonra annemi o adamın odasında bulmuş” diye anlattı.

Müge Anlı, Ferdane Kurt’un öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar paylaştı. 3 yaşındaki oğlunun gece ağlaması üzerine odaya gelen otel yetkilileri Kurt’u odada bulamadı. Otele geldiği gün gönül ilişkisi yaşamaya başladığı Cemil Yar, tam da bu sırada oteli terk etti.



Otel yetkilileri odalara bakarken Ferdane Kurt’u olay yerini terk eden Cemil Yar’ın odasında iple boğulmuş halde bulundu. Can Bozkurt, Müge Anlı’ya yaptığı açıklamada; “Annem, bu hayatta çok zorluklar yaşadı. Tek istediğimiz katilinin bir an önce bulunması” dedi.