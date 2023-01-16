Kaza sonrası donarak öldü

Tunceli'nin Hozat ilçesinde şarampole uçan aracın bedensel engelli sürücüsü, donarak hayatını kaybetti.

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Çaytaşı köyü yolunda 38 yaşındaki Özgür K. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

DONARAK CAN VERMİŞ

Sabah saatlerinde kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta sıkışan ve çıkmayı başaramayan K.'ın donarak hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hozat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA