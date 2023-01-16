  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kaza sonrası donarak öldü

Kaza sonrası donarak öldü

Kaza sonrası donarak öldü
Güncelleme:

Tunceli'nin Hozat ilçesinde şarampole uçan aracın bedensel engelli sürücüsü, donarak hayatını kaybetti.

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Çaytaşı köyü yolunda 38 yaşındaki Özgür K. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

DONARAK CAN VERMİŞ
Sabah saatlerinde kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta sıkışan ve çıkmayı başaramayan K.'ın donarak hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hozat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler tunceli hozat kaza şarampol
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü şarkıcı Onlyfans ile anlaştı: Sansürsüz paylaşacak!
EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? Milyonların beklediği açıklama geldi
Erdoğan'ın bitmek bilmeyen araç konvoyu olay oldu
Nihat Doğan baba oldu! Bebeğine verdiği isim şaşırttı
Muhalefet AK Parti ve MHP'ye ''samimiyet'' testine hazırlanıyor
Kıyafetiyle gündem olan kadın öğretmen isyan etti
Mehmet Şimşek'ten ''geri dönmüyorum, dönmem'' açıklaması
Van'da tarihi keşif! İlk defa rastlandı
Acun Ilıcalı'nın Survivor sürprizi bu oldu
Markette ''kart bakiyesi'' meydan savaşı! Yine Esenyurt, yine olay!