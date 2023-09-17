Kızının tacizcisini öldüren babaya 15 yıl hapis

Nevşehir'de kızına cep telefonundan mesaj atıp, taciz ettiğini öne sürdüğü bir kişiyi tabancayla vurup, boğazını bıçakla keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan zanlı "haksız tahrik indirimi" uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 5 Eylül'de saat 11.00 sıralarında, Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, D.A., kızına cep telefonundan mesajlar atıp taciz ettiğini öne sürdüğü İ.A. ile otobüs durağında karşılaştı. D.A. belinden çıkardığı tabancayla İ.A.'e ateş açtı. Yaralı İ.A., olay yerinden kaçıp bir evin bahçesine sığınmaya çalıştı. D.A., evin bahçesinde yakaladığı İ.A.'in boğazını bıçakla kesti. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, İ.A.'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi D.A. ise suç aletiyle jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A., tutuklanarak cezaevine konuldu. D.A. hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında iddianame düzenlendi.

Nevşehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık D.A. hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanık D.A., "Bu yaşta cezaevinde olmak istemezdim. Kader kurbanıyım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık D.A.'ı, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 15 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

DHA