Korkunç cinayetin altından tecavüz iddiası çıktı

Bursa'da bir genç kadının sevgilisinin genç kadının patronunu öldürdüğü olayla ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Genç kadın "sevgilim patronumu bana tecavüz ettiği için öldürdü" dedi.

Bursa'da servis araçlarında hostes olarak çalışan sevgilisi A.Y.'nin (38) patronu K.Ö.'yü (50) öldüren A.D. (46), duruşmada boğuşma sırasında tabancanın yere düşüp ateş aldığını öne sürdü. Müebbet hapsi istenen A.D., K.Ö. ile sevgilisine tecavüz ettiği iddiasıyla kavga ettiklerini belirtti. A.Y. ise ifadesinde, K.Ö.'nün olaydan 20 gün önce kendisine, 'Sen dul kadınsın. Çok güzelsin. Erkeksiz yaşayamazsın’ dediğini öne sürerek, “Dövüp, bana tecavüz etti. Aralarında çıkan kavgada A.D.’nin yere düşen tabancasını almak istediler. Silah patladı. Patronum öldü” diye konuştu.

Olay, mayıs ayında Nilüfer ilçesi kırsal Dağyenice Mahallesi’nde meydana geldi. Servis taşımacılığı yapan K.Ö., minibüsünde uzun süredir hostes olarak çalışan A.Y. ile birlikte evine gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından A.Y., kepçe operatörü olan erkek arkadaşı A.D.'e, cep telefonundan gönderdiği mesajla konumunu bildirip, ‘Patronumla birlikteyim. Bu adam beni rahatsız ediyor' dedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen A.D., tartıştığı K.Ö.’ye yanındaki tabancayla ateş etti. K.Ö. vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, A.D. ile A.Y. kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evli ve 3 çocuk babası K.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.D. ile A.Y.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 2 çocuk babası A.D., emniyetteki ifadesinde cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi. Eşinden boşandığı öğrenilen A.Y. ise "Patronum beni rahatsız edince A.D.'den yardım istedim. Olayın bu boyuta ulaşacağını bilmiyordum. Üzgünüm" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MÜEBBETLE YARGILANIYOR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen soruşturmanın ardından A.D. hakkında, Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘kasten öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılırken, A.Y. ise mağdur olarak gösterildi. Davanın ilk duruşmasında ifade veren A.D., boşandığını ve eşi ölen A.Y. ile 13 yıldır dini nikahlı olarak yaşadıklarını söyledi. A.Y.'nin 2022 yılının ekim ayından itibaren, servis araçları bulunan K.Ö.'nün yanında hostes olarak çalıştığını belirten A.D., “A.Y., olaydan 15 gün önce patronunun kendisinden hoşlandığını söyledi. Ben de ayrılmasını istedim. O gün A.Y., K.Ö. ile konuşup ayrılmak için işe gitti. Telefon ile aradığımda A.Y. bana ağlamaklı bir sesle, 'Bir yere gidiyorum seni arayacağım' dedi. Durumdan şüphelendim. Bunun üzerine, K.Ö.'in daha önceden bildiğim Dağyenice'deki evine gittim. Burada, A.Y.'u dayak yemiş halde gördüm. Arabaya binip evden uzaklaştık. Bu sırada K.Ö. bana, 'Bu kadın kötü, seninle de benimle de beraber oldu, ben esnafım bu mesele kapatılmalı' dedi. Bunun üzerine, 'Doğru mu?' diye sorduğumda A.Y. bana, ‘Yalan söylüyor. Beni bayıltana kadar dövdü. Zorla benimle oldu' dedi. Bunun üzerine K.Ö. ile kavgaya başladık. Bu sırada, iş yerimde kullandığım belimdeki tabancam yere düştü. İkimiz de almak isterken silah ateş alınca, K.Ö. 'Yandım anam' diye bağırdı. Sonra olay yerinden ayrıldık" dedi.

‘DİRENMEME RAĞMEN TECAVÜZ ETTİ’

Duruşmada ifade veren A.Y. ise olaydan 20 gün önce patronunun serviste kendisine, 'Sen dul kadınsın. Çok güzelsin. Erkeksiz yaşamazsın' şeklinde rahatsız edici sözler söylediğini öne sürüp, “Bu sözlerden sonra işi bırakmayı düşünüyordum. K.Ö. bey o gün beni, istemememe rağmen Dağyenice Mahallesi'ndeki evlerine götürdü. Burada ormana çekip, direnmeme rağmen dövüp, bana tecavüz etti. Sonrasında A.D. geldi. Aralarında çıkan kavgada A.D.’nin yere düşen tabancasını almak istediler. Silah patladı. Patronum öldü” diye konuştu.

Sanık avukatı Okan Bozkurt ise müvekkilinin olay yerine cinayet işlemek için gitmediğini, haksız tahrik sonucu meydana gelen kavga sırasında, istemeyerek elini kana buladığını belirtti.

A.Y.'nin cinayetin işlendiği gün ve öncesindeki telefon görüşmelerinin kaydının istenmesine ve sanığın tutukluluk hA.D.nin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. (DHA)

DHA