Kripto para cinnetinde şoke eden detay: Dua ederek gitmiş!

Adana'da kripto para borsasında 400 bin lira kaybeden Yunus Emre U.'nun, eşini öldürmeye giderken dua ettiği anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da kripto para borsasında 400 bin TL batıran şoför Yunus Emre U.'in (28) eşini öldürmeye 'dua' ederek gittiği görüntüler ortaya çıktı. Eşini başından vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan U.'nun olaydan 30 dakika önce kullandığı minibüsün güvenlik kamerasına yansıyan kayıtta, sürekli besmele çekerek "Allah'ım, bana bir şey yapan bin bulsun. Allah'ım bana yardım et" dediği duyuldu.

Olay, 27 Aralık'ta saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre U. ile 2 ay önce ikiz bebeklerini dünyaya getiren eşi Melike Yağmur U. (28) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Emre U., evdeki tabancayı alıp, eşine ateş etti. Başından yaralanan Melike Yağmur U., kanlar içinde yere yığıldı. Eve gelen Hakan U., oğlunun elindeki silahı almaya çalıştı. Ancak Yunus Emre U., babasına 'seni de vururum' dedikten sonra tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti. Eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çift, hastaneye kaldırıldı. Melike Yağmur U., 1 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.



KULLANDIĞI MİNİBÜS İLE EVE DÖNDÜ

Hayati tehlikesi süren Yunus Emre U.'in, yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği, bu nedenle bunalıma girdiği ve olay gecesi başka bir evde kaldığı belirlendi. U.'in olaydan önce minibüs ile evine gittiği görüntüler de ortaya çıktı. Olaydan yaklaşık 30 dakika önce kullandığı minibüsün güvenlik kamerasına yansıyan kayıtta U.'nun sürekli besmele çekerek "Allah'ım, bunu yapan bin bulsun. Allah'ım bana yardım et" dediği duyuldu. Bu arada çiftin 2'si ikiz 3 çocuğuna Yunus Emre U.'nun ailesinin baktığı belirtildi.

DHA