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  4. 29 Kasım 2018 15:54

Liseli genç arkadaşını neden öldürdüğünü itiraf etti

Kastamonu'da eğitim gördüğü lisenin önünde arkadaşını öldüren R.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.T. ifadesinde, arkadaşının kendisini dövdüğü için öldürdüğünü söyledi.

Liseli genç arkadaşını neden öldürdüğünü itiraf etti
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Kastamonu'da dün eğitim gördüğü lisenin önünde, okul arkadaşı Cihan Haylaz’ı (17) tabanca ile vurarak öldüren R.T. (16), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kastamonu Cezaevi’ne gönderildi. R.T., ifadesinde, Haylaz'ın okulda birkaç kez kendisini dövdüğünü ve bunu gururuna yediremediği için öldürdüğünü söyledi.

Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Cihan Haylaz ile 11'inci sınıf öğrencisi R.T. (16) arasında dün okul önünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.T., yanında bulunan tabancayı çekip, Cihan Haylaz’a ateş etti. Yaralanan Haylaz, kaldırıldığı özel hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaçan R.T., bir süre sonra avukatıyla polis merkezine giderek teslim oldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından R.T., adliyeye sevk edildi. R.T.'nin savcılıktaki sorgusunda, Cihan Haylaz tarafından okulda birkaç kez dövüldüğünü, gururuna yediremediği için de cinayeti işlediğini iddia ettiği belirtildi. 

R.T. TUTUKLANDI
R.T.', savcılıktaki sorgusunun ardından okul arkadaşı Cihan Haylaz’ı ‘kastan adam öldürme suçu’nu işlemekten mahkemeye sevk edildi. 16 yaşındaki zanlı R.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kastamonu Cezaevi’ne gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ
Cihan Haylaz'ın cenazesi ise sabah saatlerinde Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karadere Haydarlar köyünde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verild

DHA

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