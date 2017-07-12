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  4. 12 Temmuz 2017 07:14

Lüks otelde feci ölüm !

Tatil cenneti Bodrum'da lüks otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Pelin Bahar, kullandığı yolcu taşıma aracını duvara çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Lüks otelde feci ölüm !
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Muğla'nın Bodrum İlçesi’nde, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı lüks otelde, kullandığı akülü yolcu taşıma aracının duvara çarpması sonucu 30 yaşındaki Pelin Bahar, yaşamını yitirdi.

Bir çocuk annesi Pelin Bahar, bugün öğle saatlerinde, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Torba Mahallesi’ndeki otelde yemeğe gitmek için akülü yolcu taşıma aracıyla yola çıktı.Yokuş aşağı inerken aracın kontrolünü kaybettiği araç,duvara çarptı. Kazada, ağır yarayanan Bahar’a ilk müdahaleyi otel doktoru yaptı. Ancak, Pelin Bahar kurtarılamadı. Bahar’ın ölümü otel çalışanları ve yakınlarını yasa boğdu. Bahar’ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından önce Bodrum Devlet Hastanesi’nin morguna, ardından da otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
 

DHA

muğla , ölüm , otel , güvenlik görevlisi , bodrum