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Malatya'da feci kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Malatya'da feci kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünde çıkan hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu 6 kişi yaralandı.

Feci kaza, 12.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Şehir Mezarlığı Kuzey kuşak çevre yolu üzerinde seyir halinde olan N.M. (43) idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

 6 KİŞİ YARALANDI
Can pazarının yaşandığı feci kazada sürücü ile birlikte H. M. (36), B.M. (13), E.M. (7), R.G. (34), E.K. (27) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan H.M. İle E.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

Etiketler malatya kaza feci kaza
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