Markette genç kıza iğrenç taciz kamerada

Kırklareli'nde bir zincir markette alışveriş yapan bir genç kıza iğrenç taciz güvenlik kameralarına yansıdı.

Kırklareli'nde bir zincir markette yaşanan iğrenç taciz marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sebze reyonunda ürün seçen kadın eğildiği sırada markete giren kapüşonlu bir şahıs tarafından elle tacize uğradı.

Taciz mağduru genç kadın tacizcisine tepki gösterirken tacizcinin de kadına el işaretiyle "sakin ol" dediği anlar görüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kısa sürede yankı uyandırdı. Kullanıcılar, tacizciye yönelik sert tepkiler gösterdi ve adli süreç hakkında bilgi talep etti. Yorumlarda, bu tip olayların tekrarının önlenmesi gerektiği ve suçluların gereken cezayı alması gerektiği vurgulandı. Birçok kullanıcı, tacizcinin rahat tavırlarının daha önce de benzer suçlar işlediğini ve cezasız kaldığını ima eden yorumlarda bulunuldu.