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Marmara Bölgesi bir kez daha sallandı: Bursa'da korkutan deprem!

Marmara Bölgesi bir kez daha sallandı: Bursa'da korkutan deprem!
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Son dönemde sismik hareketliliğin arttığı Marmara Bölgesi bugün yeni bir depremle sarsıldı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde saat 10:21'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bursa'da merkez üssü Osmangazi ilçesi olan bir deprem meydana geldi. 

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre Bursa'da meydana gelen depremin merkez üssü Osmangazi ilçesi olarak açıklandı. 

Depremin derinlliği 10.7 km olarak ölçüldü. 

Diğer yandan Kandilli Rasathanesi 3,5 şiddetinde, 6,5 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünü Osmangazi İlçesi Ahmetbey Mahallesi olarak açıkladı..

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

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