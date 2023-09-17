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Marmara Denizi'nde gemi kazası! 2 gemi çarpıştı

Marmara Denizi'nde gemi kazası! 2 gemi çarpıştı
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Yassıada açıklarında çarpışan ro-ro gemisi ile kuru yük gemisi, Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Yassıada açıklarında iki geminin çarpıştığını duyurdu. 

Söz konusu açıklama şu şekilde: 

"Yassıada güneyi açıklarında çatışan 'Patrıa Seaways' isimli 154 metre boyundaki ro-ro gemisi ve 'Yasa Pıoneer' isimli 229 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda ve kılavuz kaptanlarımızın refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirledi.”

Etiketler gemi yük gemisi gemi kazası marmara denizi kaza
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