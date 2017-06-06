Marmaris'te 90 yaşındaki kadın gaspçının elinden böyle kurtuldu

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, tekerlekli sandalyedeki 90 yaşındaki Sabahat Ç.'yi yardım etme bahanesiyle evine götürüp, para ve altın takılarını gasp ettiği iddiasıyla aranan Azeri uyruklu 34 yaşındaki S.S., Antalya'da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Olay, geçen cumartesi günü saat 18.50 sıralarında Marmaris'te yaşandı. Sabahat Ç., kendini takip eden kişiden habersiz, tekerlekli sandalye ile Atatürk Caddesi sahil yürüyüş yolundan evine doğru gittiği sırada yorularak bir köşede dinlenmeye başladı. Yaşlı kadının yorulduğunu fark eden Azerbaycan uyruklu S.S., bisikletle yanına gelerek Çelebi'ye yardım teklifinde bulundu. Sabahat Ç. ise S.S.'den, 10 lira karşılığında tekerlekli sandalyesini 100 metre mesafedeki evinin kapısına kadar itmesini istedi. S.S., evine getirdiği kadının kapıyı açmasıyla içeri girerek oturma odasında oturdu. Yanına gelen Çelebi'yi iterek tekerlekli sandalyeden yere düşürüp banyoya sürükledi. İddiaya göre banyoda ağzını havlu ile kapatıp bağırmamasını aksi takdirde öldüreceğini söyledi. Yaşlı kadının çantasında bulunan 4 bilezik, 165 lira para ve bir altın küpe ile gümüş takıları alan S.S., Çelebi'yi yumruk ve tekme ile dövüp, bayılttıktan sonra dış kapıdan çıkarak bisiklete binip kaçtı. Kendine gelen Sabahat Ç., banyodan çıkarak telefonla 155 polis ihbar hattını aradı. Çelebi, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanede tedaviye alındı.





ÜÇ GÜNDE 150 KAMERA İNCELENDİ, 80 KİŞİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ



Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bulunması için 10 kişilik özel ekip oluşturdu. Polislerin bir bölümü Atatürk, Kemal Elgin ve Siteler Caddesi'nde 150 işyeri kamerası ile MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Bir kısmı ise yaşlı kadının gezdiği güzergahlardaki 80 kişiyle görüşme yaptı. Yapılan incelemelerde şüpheli S.S. tespit edildi. Polis, S.S.'nin kullandığı bisikletin kiralık olabileceğini düşünerek, bu hizmeti sunan işyerleriyle görüştü. Polis, fotoğrafını gösterdiği şüphelinin Azeri 34 yaşındaki S.S. olduğunu, 5 gün önce kiraladığı bisikleti geri getirmediğini tespit etti. Polis, ilçe ve çevresinde yaptığı araştırmada şüphelinin izine rastlayamadı. Otobüs garajında yapılan incelemede S.S.'nin Antalya'nın Demre İlçesi'ne gittiği bilgisine ulaşıldı. Demre İlçesi'ne giden polis, S.S.'nin kaldığı otele baskın yaparak, yakaladı. S.S., Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Avukat ve tercüman eşliğinde ifadesine başvurulan S.S., suçunu itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S., adliyeye sevk edildi. S.S.'nin Azerbaycan'dan iş bulmak için Marmaris'e geldiği öğrenildi.





POLİSE TEŞEKKÜR



Tedavi gördüğü hastaneden çıkan Sabahat Ç. ise zanlının polis tarafından yakalanmasının ardından Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Çelebi S.S.'yi teşhis ederek şikayetçi oldu. Marmaris polisine çalışmaları için teşekkür eden Çelebi, "Sahilden evime gidiyordum ve yorularak bir köşede dinlendiğim sırada bu adam geldi. Yardım edeceğini söyledi. Ben de 10 liraya evimin önüne kadar götürmesini rica ettim. Evime götürdü. İçeri girme diye söylememe rağmen gelerek koltuğa oturdu. Beni tekerlekli sandalyeden düşürerek kolumdan tutup banyoya sürükleyip ağzıma havlu soktu. Niyetini sordum 'para' dedi. Bende çantamdan çıkartarak ne varsa verdim sonra aldığım yumruk ve tekmelerle bayılmışım. Marmaris polisi sağ olsun kısa sürede yakalayarak adalete teslim etti. Çok minnettarım" dedi.