Meclis'te MHP ile İYİ Parti arasında ilk kriz

Meclis Genel Kurulu'nda İYİ Parti salonun en solunda yer alan MHP’nin yerine geldi. İYİ Parti’nin oturduğu bölüme parti adı da süratle yazıldı. MHP ise bir sıra sağa kaydırılmasıyla HDP’den boşalan sıralara geldi.

Ancak bu düzenleme MHP'lileri kızdırdı. Bugün 23 Nisan Özel Oturumu öncesinde salona gelen MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Erhan Usta, İYİ Parti'nin kendi sıralarına geçmesine itiraz edince, oturma düzeni yeniden değişti. MHP'liler eski yerine geçerken, İYİ Partililer iseHDP'den boşalan sıraya kaydırıldı.