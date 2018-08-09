Melih Gökçek: ''Sorumluları maddi manevi hesap vermeli''

Gökçek, Twitter hesabı üzerinden Ordu'da yaşanan sel felakatine sessiz kalmadı. Gökçek sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu;
'HESAP VERMELİ'
Benim 8 köprünün yıkılmasını aklım almıyor. Kimse bunun sorumluları kesin hesap vermeli. O köprülerin kontrollüğünü yapan, kesin kabulün altında imzası olan kim varsa hem maddi hem manevi hesap vermeli. İsimler açıklansın. Davası Ordu'da görülsün. Halk takip etsin.
BENİM 8 KÖPRÜNÜN YIKILMASINI AKLIM ALMIYOR...— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Ağustos 2018
KİMSE BUNUN SORUMLULARI KESİN HESAP VERMELİ...
O KÖPRÜLEREN KONTROLLÜĞÜNÜ YAPAN, KESİN KABÜLÜN ALTINDA İMZASI OLAN KİM VARSA
HEM MADDİ, HEM MÂNEVİ
HESAP VERMELİ...
İSİMLER AÇIKLANSIN,
DAVASI ORDUDA GÖRÜLSÜN,
HALK TAKİP ETSİN... pic.twitter.com/6gerfFO5lb