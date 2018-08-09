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  4. 09 Ağustos 2018 01:03

Melih Gökçek: ''Sorumluları maddi manevi hesap vermeli''

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Ordu'da yaşanan sel felaketi hakkında açıklamalarda bulundu.

Melih Gökçek: ''Sorumluları maddi manevi hesap vermeli''
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Gökçek, Twitter hesabı üzerinden Ordu'da yaşanan sel felakatine sessiz kalmadı. Gökçek sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu;

'HESAP VERMELİ'

Benim 8 köprünün yıkılmasını aklım almıyor. Kimse bunun sorumluları kesin hesap vermeli. O köprülerin kontrollüğünü yapan, kesin kabulün altında imzası olan kim varsa hem maddi hem manevi hesap vermeli. İsimler açıklansın. Davası Ordu'da görülsün. Halk takip etsin.

 

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