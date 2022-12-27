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Metruk binada erkek cesedi bulundu

Metruk binada erkek cesedi bulundu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metruk bir binada, 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkeğe ait ceset bulundu.

Altınova Mahallesi'ndeki metruk binada bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkek cesedi, adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.

Polis, 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. 

DHA

Etiketler bursa metruk bina erkek cesedi
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