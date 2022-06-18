MHP'li il başkanı cinsel istismardan tutuklanmıştı! Mide bulandıran iddialar

Görevden alınan MHP Diyarbakır İl Başkanı C.K.'nin cinsel istismar iddiasıyla tutuklanmasının ardından ayrıntılar ortaya çıktı. C.K.'nın 16 yaşındaki bir erkek çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Görevden alınan MHP Diyarbakır İl Başkanı C.K.'in, "çocuğa cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesi gündeme oturdu.

C.K.'in tutuklanmasına neden olan olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

OdaTV'den Masum Gök'ün haberine göre, olay MHP'ye yakın gençlerin gittiği müstakil bir yerde yaşandı. Buraya cinsel istismara uğrayan 16 yaşındaki erkek çocuk da gidiyordu. C.K.'in makam odası da olan bu yerde, K. 16 yaşındaki lise öğrencisine 4 aydır cinsel istismarda bulunuyordu. Çocuk bu durumu ailesine ve okuduğu okulun müdürüne söyledi.

Cinsel istismara uğrayan çocuğun okuduğu okulun müdürü, bu olayı dinledikten sonra hemen adli makamlarla paylaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis C.K.'i gözaltına aldı. Emniyet ve Savcılık ifadelerinde suçlamayı kabul etmeyen C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEK SUÇLAMA

OdaTV'ye bilgi veren savcılık kaynakları, C.K. ile ilgili tek suçlamanın cinsel istismar olduğunu söyledi. Öte yandan MHP'nin tutuklanan eski il başkanı C.K. 2008'de Temiz Toplum Derneği İl Başkanıydı. O dönemde de işsizlere iş, çiftçilere gelir desteği, tutuklu ve hükümlülerin davalarını Yargıtay'da bozarak cezalarını düşürecekleri vaadiyle insanları dolandırmaktan tutuklanmıştı.

K.,18 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

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