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Milli sporcu trafik kazasında hayatını kaybetti

Milli sporcu trafik kazasında hayatını kaybetti
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki milli tekvandocu Batuhan Ç. hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Berat Ş. (20) idaresindeki 52 DK ... plakalı otomobil, yol ortasındaki bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.

Kazada, milli tekvandocu olduğu öğrenilen Batuhan Ç. (20), olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü Ş. ile yaralılar Yasin K. (22), Bensu Ş. (19) ve Göksu G. (18), sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralılardan Berat Ş.'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

Etiketler milli sporcu tekvando kaza
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