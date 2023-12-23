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MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da nokta operasyon

MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da nokta operasyon
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MİT ve Emniyet'in İstanbul'daki ortak operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan DHKP/C üyesi yakalanarak tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 'terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak' suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve hakkında arama kararı bulunan M.A.'ın Sarıyer'de olduğunu belirledi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, M.A. gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler gözaltı sarıyer dhkp/c emniyet mit
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