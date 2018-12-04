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  4. 04 Aralık 2018 16:19

Muayenehanede silahlı saldırı

Bursa'da bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bacağından vuruldu.

Muayenehanede silahlı saldırı
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından, çalıştığı diş hekimi muayenehanesinde bacağından vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre Nuh Ş, boşanma aşamasında olduğu eşi Lütfiye Ş'nin çalıştığı Nalbanoğlu Mahallesi'ndeki diş hekimi muayenehanesine geldi.

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Nuh Ş, yanındaki tabancayla eşinin bacağına iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Yaralı kadın, diş hekiminin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nuh Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı. 

AA

silahlı saldırı , muayenehane
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