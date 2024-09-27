  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Narin'in amcası Salim G. hakkında yeni karar

Narin'in amcası Salim G. hakkında yeni karar

Narin'in amcası Salim G. hakkında yeni karar
Güncelleme:

Diyarbakır'da kayıp olarak arandığı 19'uncu günde cansız bedeni bir çuvala konularak dere yatağına gizlenmiş halde bulunan minik Narin'in katil zanlılarından amcası Salim G. cezaevinde izole hücreye alındı.

Diyarbakır'da kaybolan küçük Narin G.'ın kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunmuştu. Narin'in cansız bedeni günler sonra bir derede çuval içerisinden çıkmıştı. Kan donduran olayda soruşturma devam ederken Narin'in amcası, annesi ve abisi tutuklandı. Baba A.G. ifadesinin ardından serbest kalmıştı.

Narin olayında Narin'i kimin neden öldürdüğü halen bilinmezken yeni gelişmeler yaşanıyor. Buna göre amca Salim G. yüksek güvenlikli izole hücreye alındı. Ayırca, anne Yüksel G., abi Enes G. ve diğer tutuklu isimler de tekli hücrelerde bulunuyor.

TV100 muhabiri Canan Altıntaş aktardığı bilgilerde şu ifadelere yer verdi:

"Salim G. T tipi cezaevinde tekli hücredeydi ama dün gece itibariyle yine aynı kampüs içerisinde yüksek güvenlikli izole hücreye bırakıldı. Bu hücrede televizyon yok ve akrabaları ile görüş yok. Soruşturmaya tamamlanıncaya kadar Salim G.'ın tutukluluk hali bu şekilde devam edecek.

Tutuklu olan isimler anne Yüksel G., abi Enes G. ve diğer tutuklu isimler de tekli hücrelerdeler ve birbirleriyle görüşmeleri, akrabaları ile görüşmeleri de yasak."

 

 

Etiketler narin narin cinayeti narin'in amcası amca salim g. izole hücre
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da özel bakım evinde engelli çocuğa şiddet kamerada İstanbul'da özel bakım evinde engelli çocuğa şiddet kamerada Kredi kartı ve banka kredisi borçlarına taksitle yapılandırma geldi Kredi kartı ve banka kredisi borçlarına taksitle yapılandırma geldi Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı Emeklilik başvurusunu 2025'e bırakanların ne kadar kaybedeceği hesaplandı Emeklilik başvurusunu 2025'e bırakanların ne kadar kaybedeceği hesaplandı Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı Erdoğan'dan Anayasa'nın ilk 4 maddesi açıklaması Erdoğan'dan Anayasa'nın ilk 4 maddesi açıklaması Hafta sonunun keyfini çıkarın: Önce yaz ardından kış geliyor Hafta sonunun keyfini çıkarın: Önce yaz ardından kış geliyor Günübirlik evlere gece yarısı baskını Günübirlik evlere gece yarısı baskını İnşaat alanı, savaş alanına döndü: Sopalı, kürekli kavga kamerada İnşaat alanı, savaş alanına döndü: Sopalı, kürekli kavga kamerada
Tanju Özcan yere izmarit atan başkana da acımadı Tanju Özcan yere izmarit atan başkana da acımadı Beşiktaş, Ajax'a direnemedi: 4-0 Beşiktaş, Ajax'a direnemedi: 4-0 Yüzyıllık tahmin gerçek oldu: Bilim İnsanları yeni bir hücre keşfetti Yüzyıllık tahmin gerçek oldu: Bilim İnsanları yeni bir hücre keşfetti Hem eşini, hem arkadaşını hem de kendisini öldürdü: 2 kadını öldürüp intihar etti Hem eşini, hem arkadaşını hem de kendisini öldürdü: 2 kadını öldürüp intihar etti İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Narin açıklaması İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Narin açıklaması Pakistan'da karakolda patlama: 2 ölü, 33 yaralı Pakistan'da karakolda patlama: 2 ölü, 33 yaralı Ebru Şahin ve Cedi Osman Yunanistan'a yerleşti, yeni evleri olay oldu Ebru Şahin ve Cedi Osman Yunanistan'a yerleşti, yeni evleri olay oldu