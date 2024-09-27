Narin'in amcası Salim G. hakkında yeni karar

Diyarbakır'da kayıp olarak arandığı 19'uncu günde cansız bedeni bir çuvala konularak dere yatağına gizlenmiş halde bulunan minik Narin'in katil zanlılarından amcası Salim G. cezaevinde izole hücreye alındı.

Diyarbakır'da kaybolan küçük Narin G.'ın kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunmuştu. Narin'in cansız bedeni günler sonra bir derede çuval içerisinden çıkmıştı. Kan donduran olayda soruşturma devam ederken Narin'in amcası, annesi ve abisi tutuklandı. Baba A.G. ifadesinin ardından serbest kalmıştı.

Narin olayında Narin'i kimin neden öldürdüğü halen bilinmezken yeni gelişmeler yaşanıyor. Buna göre amca Salim G. yüksek güvenlikli izole hücreye alındı. Ayırca, anne Yüksel G., abi Enes G. ve diğer tutuklu isimler de tekli hücrelerde bulunuyor.

TV100 muhabiri Canan Altıntaş aktardığı bilgilerde şu ifadelere yer verdi:

"Salim G. T tipi cezaevinde tekli hücredeydi ama dün gece itibariyle yine aynı kampüs içerisinde yüksek güvenlikli izole hücreye bırakıldı. Bu hücrede televizyon yok ve akrabaları ile görüş yok. Soruşturmaya tamamlanıncaya kadar Salim G.'ın tutukluluk hali bu şekilde devam edecek.

Tutuklu olan isimler anne Yüksel G., abi Enes G. ve diğer tutuklu isimler de tekli hücrelerdeler ve birbirleriyle görüşmeleri, akrabaları ile görüşmeleri de yasak."