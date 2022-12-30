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Oğlunun bıçaklandığı çorbacıyı basıp, 2 kişiyi yaraladı

Oğlunun bıçaklandığı çorbacıyı basıp, 2 kişiyi yaraladı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çorbacıda çıkan alacak kavgasında bir genç, iş yeri çalışanı tarafından bıçakla elinden yaralandı. Oğlunun bıçaklandığı duyan Fuat K. ise kardeşi ile birlikte bastığı çorbacıda 2 kişiyi bıçakla yaraladı.

Olay, Orhaniye Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi’nde meydana geldi. Uğur K., çorbacıya giderek iş yerinde çalışan Hakkı G.’den borç olarak verdiği parayı isteyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Uğur K. bıçakla elinden yaralandı. Uğur K., adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Olayı haber alıp çorbacıya gelen yaralı gencin babası Fuat K. ve amcası Murat K. ile iş yeri çalışanları Berkay A. ve Cemal D. arasında kavga çıktı. Fuat K., elindeki bıçakla Berkay A. ve Cemal D.'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kavga güçlükle sonlandırılırken, Berkay A. ve Cemal D., özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Fuat K., Murat K. ile Hakkı G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Etiketler bursa inegöl
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