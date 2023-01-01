Öğrenciyi okulda unuttular!

Siirt’te hafta sonu açılan kurs için okula giden ve çıkış saatine yakın, lavaboya gittiği için unutularak üzerine kapı kilitlenen öğrenci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt’te hafta sonu açılan kurs için gittiği okulda unutulan öğrenci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Sancaklar Ortaokulu’nda hafta sonları düzenlenen kurslara giden 13 yaşında 8'inci sınıf öğrencisi Muhammed Enes B., ders bitimine yakın lavaboya gitti. Öğrenci ve öğretmenler kurs sonunda okuldan ayrılırken, görevliler de kapıyı kilitleyerek ayrıldı. Lavabodan çıkan Muhammed Enes B., kapıların ve pencerelerin kapalı olduğunu fark etti.

Dışarı çıkamayan öğrenci, yoldan geçen yurttaşlara seslenmeye başladı. 2 saat boyunca okulda mahsur kalan Muhammed Enes, kendisini fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla pencereden dışarı çıkarıldı.

Yapılan kontrolünde herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmeyen Muhammed Enes B. ailesine teslim edildi.