Denizli’de bir meslek lisesinde görev yapan engelli memur okul müdürü tarafından şiddete uğradığı iddia edildi. Okul müdürünün engelli memura tokat attığı anlar kameraya yansıdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir meslek lisesinde görev yapan engelli memur E.T. ile okul müdürü arasındaki tartışama bir anda kavgaya dönüştü. İddiaya göre okul müdürü, kendisine verilen görevleri yerine getirmediği gerekçesiyle E.T.'ya çıkan tartışmada tokat attı. Yediği tokat ardından şok geçiren E.T. ile okul müdürü öğretmenlerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Yediği dayaktan sonra hastaneye giden E.T., aldığı darp raporunun ardından okul müdüründen şikayetçi oldu.

“Görüntüleri izledikten sonra çok üzüldüm”

Okul müdürü tarafından saldırıya maruz kalan engelli memurun yanında olduğunu söyleyen sendika başkanı Ö.T., dayakçı müdürden şikayetçi olduklarını belirterek, “Öncelikli olarak üyemizin bu yaşadığı durumdan üzgünüz. Tarafsız bir şekilde yargılama yapılacağından eminiz. Yüzde 49 engelli bireyimiz devlet memuru olmasına rağmen yaşadığı durumum vahimdir. Kamera kayıtlarında yer aldığı gibi üzücü bir durumdur. Görüntüleri izledikten sonra çok üzüldüm. Bir eğitimcinin bu yanlış davranışı sergilemesi bizi derinden sarsmıştır. Konu cumhuriyet başsavcılığına intikal etmiştir. Gerekli yerlere başvurumuzu yaptık ve şikayetçi olduk” dedi.

Öte yandan engelli memur E.T.'nun iddialarıyla ilgili soruları cevapsız bırakan okul müdürü Ö.F. ise yargıya yansıyan iddialarda ilgili olarak açıklama yapamayacağını ifade etti.