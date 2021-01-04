  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 04 Ocak 2021 16:30

Otelde tecavüz ve gasp dehşeti! Gözaltılar var

Samsun'da yabancı uyruklu bir kadın, otel odasında kendisine uyuşturucu verilip cinsel saldırıda bulunulduğu, telefonu ve parasının gasp edildiği iddiasıyla şikayette bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Otelde tecavüz ve gasp dehşeti! Gözaltılar var
A+ A-

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde bulunan bir süit otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı olan A.E. adlı kadın otel odasında birlikte içki içtiği kişilerin kendisine uyuşturucu içirip kendinden geçince cinsel saldırıda bulundukları, cep telefonu ve 2 bin lira parasını gasp ettiklerini iddia ederek şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili S.K.(42) ve T.G.’yi (28) gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan S.K. ve T.G. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

İHA

gasp , emniyet , polis , tecavüz , samsun , cinsel saldırı , şikayet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM