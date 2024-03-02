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Otizmli çocuğun kahreden ölümü

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. kattan düşen otizmli 12 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti.

Olay, Şeyhsinan Mahallesi Sakakuşu Sokak üzerinde meydana geldi. 12 yaşındaki B.Ö. henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanın 3. katındaki ikamet camından beton zemine düştü. Ağır yaralanan B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

B.Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, olay yerinde gözyaşlarına boğulan anneyi komşuları sakinleştirdi.

İHA

Etiketler  Tekirdağ çorlu otizm
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