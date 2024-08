Otobüs şoförüne ''far'' dayağı kamerada

Denizli'de halk otobüsünün farından rahatsız olan şahıs, şoföre saldırdı. Şoförün yanından uzaklaşan saldırgan, daha sonra oğluyla gelip şoförü darp etti.

Olay, Pamukkale ilçesi Tekkeköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 110 numaralı Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü sürücüsü M.Y., aracıyla 22.55'te son durağa geldi. Kalkışına az bir süre kalan M.Y. ihtiyaç gidermek amacıyla durağın yanındaki kıraathaneye gitti. M.Y.'ı kıraathaneden çağıran H.K., otobüs şoförü Y.'ye aracının farını kapatmasını söyledi. Kalkış saatinin geldiğini fark eden M.Y. aracına doğru yöneldiği esnada H. K., elindeki sopayla M.Y.'ye saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi üzerine ikili ayrılırken, bu kez olay yerine H.K.'nın oğlu H.K., geldi. Motosikletle olay yerine gelen H.K., direkt olarak M.Y.'ye saldırdı. Olayda yüzünden yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, baba ve oğlu ise gözaltına alındı.

Olay anı vatandaş kamerasında

Baba ve oğlunun otobüs şoförüne saldırdığı anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler elinde sopa bulunan H.K., şoföre yönelik söylemlerde bulunduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise H.K.'nın motosiklet ile olay yerinde geldiği, kafasındaki kaskı çıkarmadan şoför M.Y.'ye doğru yöneldiği ve saldırdığı anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Başından geçen olayı anlatan otobüs şoförü M.Y., “Son durakta aracımı bırakarak ihtiyaç için kıraathaneye gittim. Kalkış saatime yakın bir vatandaş yanıma gelerek aracımın farlarını kapatmamı istedi. Bende kendisine kalkış saatimin geldiğini söyleyerek araca doğru yöneldim. O sırada elindeki sopayla bana saldırdı. Biz ayrıldıktan sonra arkasından oğlu geldi. İkisi birlikte saldırdı. Bu olay son değil ama son olmasını istiyoruz. Hukuki olarak haklarımı arayacağım. Bugün bana yapılan bu saldırı bir başka arkadaşıma daha ağır şekilde yapılabilir. Biraz daha saygı istiyoruz” dedi.

“Güvenli bir ortamda çalışmak istiyoruz”

Denizli halkına en iyi hizmeti vermeye gayret edeceklerini ancak bu olayların son bulmasını istediklerini belirten otobüs şoförü C.K., “Denizli halkına en iyi şekilde hizmet etmek için sabah 04.00'dan gece 00.00'a kadar özverili şekilde çalışıyoruz. Bu olay yaşandığı için biz hizmetimizde bir aksatma yaşatmayacağız. Biz Denizli halkına en iyi şekilde yine hizmet edeceğiz. Denizli halkını bize bu konuda destek vermeye çağırıyoruz. Biz hangi olayı yaşarsak yaşayalım bunu bir öfke haline getirmeyeceğiz. Bu gibi olaylarda sizlere hizmet eden şoför kardeşlerinize sahip çıkın. Ulaştırma Daire Başkanımız Mithat Tüzüner'e her zaman destekçimiz olduğu için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



Daha öncede bu tarz olayların yaşandığını belirterek güvenli ortamda çalışmak istediklerini kaydeden otobüs şoförü A.D., “Bu olay ilk değil. Birkaç hafta önce bir trafik kavgası sırasında arkadaşımız darp edilmişti. Bu tarz olaylar Denizli'de son bulsun istiyoruz. Sabahtan akşama kadar insan taşıdığımız Denizli'de vatandaşlardan biz saygı istiyoruz. Kıyıda köşede “Acaba biri bize saldıracak mı?” diye düşünmeden güvenli bir ortamda çalışmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

İHA