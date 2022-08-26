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Otobüsün çarptığı bisikletli Enes hayatını kaybetti

Otobüsün çarptığı bisikletli Enes hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki bisikletli Enes K. hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak'ta seyir halinde olan N. U. yönetimindeki 16 M 06001 plakalı özel halk otobüsü, bisikletiyle yolda gezen Enes K.'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Enes, otobüsün altında kaldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Enes K.'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Otobüs sürücüsü, N.U.'nun polis tarafından gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Etiketler BİSİKLET KAZA OTOBÜS
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