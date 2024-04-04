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Polis memuru intihar etti

Polis memuru intihar etti
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Kayseri'de görev yapan evli ve 1 çocuk babası polis memuru, beylik tabancası ile intihar etti.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru O.U., girdiği bunalıma sonucu oturduğu binanın önünde beylik tabancası ile intihar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan O.U., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen O.U., Nevşehir'e bağlı Kozaklı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de görev yapan evli ve 1 çocuk babası polis memuru, beylik tabancası ile intihar etti.

 

İHA

Etiketler Kayseri kocasinan bunalım intihar
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