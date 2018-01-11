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  4. 11 Ocak 2018 21:20

''Sakin şehir''de ard arda üç intihar

Aydın'ın sakin şehir ünvanlı ilçesi Yenipazar kenti art arda üç intiharla sarsıldı.

''Sakin şehir''de ard arda üç intihar
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Aydın’ın sakin şehir unvanlı ilçesi Yenipazar’da son yirmidört saatte üç intihar olayı yaşandı.

2011 yılında Sakin Şehir (Cittaslow) unvanı kazanan Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bir günde üç intihar girişimi yaşandı. Bir günde 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk intihar girişimi sabah saatlerinde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen Hakan S. intihar etti ve hastaneye kaldırıldı. İkinci intihar girişimi ise Yenipazar ilçesinin Koyunlar Mahallesinde yaşandı.

İLÇE SAKİNLERİNİ ÜZDÜ

Bircan U. (35) isimli şahıs intihar ederek yaşamına son verdi. Akşam saatlerinde ise Yenipazar Çarşı Mahallesinde ikamet eden Yenipazar belediyesi eski nikah memuru Mustafa P.(73) de evinin çatısında hayatına son verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa P.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sakin şehir Yenipazar’da son 24 saat içinde yaşanan üç intihar girişimi ilçe sakinlerini üzdü.

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