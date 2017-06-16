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  4. 16 Haziran 2017 17:35

Şampuan kutusundan bakın ne çıktı

Zonguldak'ta yakalanan bir çantada şampuan kutusundan bakın ne çıktı.

Şampuan kutusundan bakın ne çıktı
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Zonguldak'ta, çantasındaki şampuan kutusunun içine gizlenmiş 30 gram bonzai ile yakalanan 32 yaşındaki Zerrin G. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonunda İstanbul'dan kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştıkları Zerrin G.'yi takibe aldı. İstanbul'dan otobüsle gelen Zerrin G., otogarda yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve çantasında uyuşturucuya rastlanmadı. Ancak çantanın içinde bulunan şampuan kutusunu boşaltan polis, poşete sarılarak gizlenmiş bonzai ile karşılaştı. 30 gram olduğu tespit edilen uyuşturucu maddeye el konulurken Zerrin G. gözaltına alındı. Zerrin G.'nin poliste sorgusu sürüyor.

Alaplı İlçesi girişinde durdurulan yolcu otobüsünde ise 300 adet uyuşturcu hap ile yakalanan O.Ç. ve S.Ö. gözaltına alındı. İki şüpheli nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA

şampuan , bonzai , uyuşturucu , çanta , kutu