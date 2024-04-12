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Sinop’ta zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Sinop’ta zincirleme trafik kazası: 10 yaralı
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Sinop’ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop-Ayancık yolu İncirpınarı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O.’nun kullandığı otomobil, R.K. hakimiyetindeki otomobil ve M.A. yönetimindeki kamyonet kazaya karıştı.

Sinop’ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kazada S.O., D.O., B.O., M.E.O., R.K., F.K., M.K., Ö.K., E.H.K., M.A. yaralandı.

Sinop’ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler  Sinop kaza Zincirleme kaza trafik kazası
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