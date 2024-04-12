Sinop’ta zincirleme trafik kazası: 10 yaralı
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Sinop’ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop-Ayancık yolu İncirpınarı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O.’nun kullandığı otomobil, R.K. hakimiyetindeki otomobil ve M.A. yönetimindeki kamyonet kazaya karıştı.
Kazada S.O., D.O., B.O., M.E.O., R.K., F.K., M.K., Ö.K., E.H.K., M.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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