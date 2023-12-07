Sır cesedin arkasından intikam cinayeti çıktı

Adana'da bir evde bulunan erkek cesediyle ilgili 9 şüpheliden 1'i tutuklanırken, cinayeti işlediği öne sürülen Y.S.'nin intikam amacıyla olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 5 Eylül'de başı ve göğsünden tabancayla vurulmuş bir ceset buldu. İncelemeler sonucu cesedin ev sahibi A.K.'ya (24) ait olduğunu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında ekipler, 8 Haziran 2022'de Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde ağabeyi Muhammet S'nin öldürülmesiyle intikam almak için cinayeti işlediği öne sürülen Y.S. ile 8 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.S. tutuklandı. B.S. ile M.Ş.U. adli kontrol şartı olmak üzere 8 şüpheli serbest bırakıldı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 5 Eylül'de rahatsız edici koku gelen metruk evi kontrol eden vatandaşlar, koltukta oturur vaziyette bir erkek cesedi bulmuştu. Otopsi yapılan cesedin yaklaşık 1 hafta önce öldüğü tespit edilmişti.

AA