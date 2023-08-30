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Sulama kanalında ceset bulundu

Sulama kanalında ceset bulundu
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Kahramanmaraş'ta sulama kanalında 50 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Karşıyaka Mahallesi’nde öğle saatlerinde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kanaldan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 50 yaşlarında kimliği belirsiz erkeğe ait cesedin üzerinde herhangi bir darp, kesici ya da silah yarası tespit edilmedi. Ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

DHA

Etiketler kahramanmaraş sulama kanalı erkek cesedi
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