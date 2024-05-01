Depoları doldurmayın: LPG'ye indirim geliyor

Zam üstüne zamla Cumhuriyet tarihi rekorlarını alt üst eden akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirimin haberi geldi. Otogazın litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli üzere indirim gelecek.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.

İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,83 TL'ye, Ankara'da 20,73 TL'ye, İzmir'de 20,37 TL'ye gerileyecek.

LPG'de fiyatlar, bayiler ve iller arasında belirgin farklılık gösteriyor.

Benzin ve motorinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları...

Haber3.com olarak aşağıda 81 ilimiz yerine sadece 17 ili seçmemizin bir nedeni var. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizi seçerken, son genel seçimlerde TBMM'ye girmeyi başaran siyasi parti liderlerinin memleketleri olan Batman, Hatay, İzmit, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Osmaniye ve Rize'yi de bilerek listeye ekledik.

1 Mayıs Çarşamba günü itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,55 TL

Motorin fiyatı: 41,97 TL

LPG fiyatı: 23,30 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,67 TL

Motorin fiyatı: 41,05 TL

LPG fiyatı: 23,29 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,82 TL

Motorin fiyatı: 42,25 TL

LPG fiyatı: 23,23 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,36 TL

Motorin fiyatı: 42,84 TL

LPG fiyatı: 23,55 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,57 TL

Motorin fiyatı: 42,93 TL

LPG fiyatı: 23,21 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,54 TL

Motorin fiyatı: 42,89 TL

LPG fiyatı: 22,79 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,76 TL

Motorin fiyatı: 42,27 TL

LPG fiyatı: 22,94 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,06 TL

Motorin fiyatı: 42,47 TL

LPG fiyatı: 22,67 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,20 TL

Motorin fiyatı: 42,62 TL

LPG fiyatı: 22,87 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,53 TL

Motorin fiyatı: 42,94 TL

LPG fiyatı: 22,25 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,52 TL

Motorin fiyatı: 41,89 TL

LPG fiyatı: 22,97 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,89 TL

Motorin fiyatı: 42,31 TL

LPG fiyatı: 23,10 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,90 TL

Motorin fiyatı: 42,44 TL

LPG fiyatı: 23,70 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,05 TL

Motorin fiyatı: 42,46 TL

LPG fiyatı: 22,87 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,17 TL

Motorin fiyatı: 42,58 TL

LPG fiyatı: 23,86 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,15 TL

Motorin fiyatı: 42,56 TL

LPG fiyatı: 23,41 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,60 TL

Motorin fiyatı: 43,01 TL

LPG fiyatı: 23,53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.