Sürücü kaçtı jandarma kovaladı

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde 30 bin sahte ABD dolarıyla yakalanıp, aracıyla birlikte kaçan M.Ç., kıstırıldığı Tekirdağ'ın Ergene İlçesi'nde aracını üzerine sürdüğü jandarmanın açtığı ateşte yaralı olarak yakalandı.

Lüleburgaz İlçesi'ne bağlı Büyükkarıştıran Beldesi'nde Jandarma ekipleri, yüklü miktarda sahte ABD doları taşıdığı ihbarı üzerine M.Ç. yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracı, belde girişinde durdurdu. Yapılan aramada 30 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Aramalar sırasında bir fırsatını bulan M.Ç., aracı ile kaçtı.

Jandarmanın peşine düştüğü araç, Tekirdağ'ın Ergene İlçesi Misinli Mahallesi'nde kıstırıldı. M.Ç., aracını burada önlem alan jandarma ekiplerinin üzerine sürdü. Jandarma aracın lastiklerine ateş açarken, mermilerden biri M.Ç.'nin omzuna isabet etti.

Yaralı olarak yakalanan M.Ç., olay yerine sevk edilen ambulansla götürüldüğü lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.