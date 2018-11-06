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  4. 06 Kasım 2018 00:01

Taksicilerin kavgası kanlı bitti

Sakarya'da taksiciler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Taksicilerin kavgası kanlı bitti
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde taksiciler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre , Kurtuluş Mahallesi Eski Reji Sokak'ta Aynı taksi durağında çalışan S.E. ile S.U., patinaj çekildiği iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce S.E., belindeki tabancayı S.U. da bıçak çıkardı. S.E., silahıyla S.U.’yu yaraladı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince S.U., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S.E. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. 

Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. 

İHA

taksici , sakarya , kavga
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