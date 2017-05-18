Taksim’de yürekleri sızlatan görüntü

Taksim’de bir altgeçitte uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen 3 gencin hali yürekleri sızlattı. Otobüs bekleyen vatandaşlar kaldırımda sızan gençlerin arasından geçerek yollarına devam etti.

Taksim Cumhuriyet Altgeçidinde uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçerek, kaldırımda sızan 3 genç kameralara yansıdı. Altgeçitte otobüs bekleyen vatandaşların arasında sızan gençler, içler acısı hali yürekleri burktu. Bazı vatandaşlar, kaldırımda düzensiz bir şekilde sızan gençlerin arasından geçerken bazıları da kaldırımdan inerek yollarına devam etti. Gençlerin yürekleri sızlatan hali ise kameralara yansıdı.