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  4. 01 Ağustos 2017 23:54

Terörü bu halk bitirecek ! Faciayı önledi

Siirt'te PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği bombayı vatandaşlar ihbar etti.

Terörü bu halk bitirecek ! Faciayı önledi
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Vatandaşın duyarlılığı olası faciayı önledi

Siirt'te PKK'lı teröristlerin menfeze yerleştirdiği el  yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 155 Polis İmdat hattını arayan bir  vatandaşın, Siirt çevreyolu Siirt Polis Meslek Yüksekokulu yakınında şüpheli  şahısların bulunduğunu bildirmesi üzerine söz konusu yerde araştırma yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  teröristlerin menfeze yerleştirdiği 4 el yapımı patlayıcı düzeneği tespit ederek,  etkisiz hale getirdi.

AA

terörist , vatandaş , pkk , siirt
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