Trabzon'daki sel felaketinden bir acı haber daha

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı. Cesedi bulunan kişinin kimliğinin teşhis edilmeye çalışıldığı belirtildi. Felakette ölen kişi sayısı 5'e yükseldi, kayıp 5 kişi ise aranıyor.

SELDEN KURTULANLAR O ANLARI ANLATTI

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen selde, helikopterle kurtarılanlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Mahallede daha önce de sel ve heyelan yaşandığını anlatan Halim Köse, "Mahallede bu 6'ıncı yıkım. Daha önce gelindi, ama bir önlem alınamadı. Böyle can mı verilmesi gerekiyordu? Bakkalcı arkadaşımız yok, diğer arkadaşlarımız yok, herkes gitti. Olay anında ben evdeydim. Buraya sanki bir bomba düştü. O ara bakkaldaki amcamın oğluna telefon ettim ve 'çocuklar okulu temizliyorlar, okuldan onları alıp kaçın. Çok büyük bir gürültü var, dere geliyor' dedim. Bana sadece 'tamam, çıkıyoruz' dedi o an telefon gitti. Sonra binanın yıkıldığını gördüm. Sanki tsunami oldu. AFAD'ı, Jandarmayı aradık, 'geliyorlar' diyorlar, ama kimse o an gelemedi. Çocuklar okuldan kaçmışlar. Birinin kolu kesik. Arkadaşı onu sırtında 1 kilometre yukarı çıkarıyor. Vatandaş perişan ama derdini kimseye anlatamıyorsun. Önlem alınmalı. Burada hiç tedbir alınmadı" dedi.

'EVDEN ÇIKAMADIK'

Havva Cevahir ise, "Teyzemin eşi Mehmet Cevahir kayboldu. Oğlum kurtuldu. Oğlum Hasan Cevahir 17 yaşında. Okulda gitti, muhtarın ailesini aldı. Sonra yol bilmeyenlere yol gösterdi. Cesaret etti, daha sonra bir daha okula girip okuldan iki çocuk çıkarmış. Bize 'helikopter gelsin alsın sizi, çıkın' dediler ama çıkmadık. Dedik ki burada kalalım, ne olur ne olmaz. İki evin ailesi bir evde kaldık. Uyumadık, evde kalanları yedik ve sabahladık" diye konuştu.

Sele tanık olan İdris Köse de (64) “Dere çevreyi tahrip etti. Böyle bir afet görmedik. Heyelanlar oldu, o anlara tanık oldum. Çok korktuk. Binalar yıkıldı, yollar çöktü. Belediye ve DSİ görevlilerini su aldı götürdü. Tanıdıklarımız sele kapıldı, gitti” şeklinde konuştu.

KAYIP YAKINLARININ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Selde yakınlarını kaybeden ve haber alamayan ailelerin Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi önünde bekleyişleri de sürüyor. Ölen 3 kişinin cenazesinin konulduğu hastanenin morgu önünde bekleyen aileler, gözyaşı döküyor. Kayıpların yakınları ise gelebilecek iyi bir haber için umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

KIZILAY YEMEK DAĞITIYOR

Kızılay ekipleri de Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde çadırlar kurdu. Ekipler, 300 kişilik kumanya ile vatandaşlara ve görevlilere yemek dağıtımı yapıyor. Kızılay ekiplerinin vatandaşlara yemek yardımını sürdüreceği belirtildi. Ekipler ayrıca Araklı Devlet Hastanesi önünde kurulan çadırlarda ise hastanede tedavi gören yaralıların yakınlarına çorba ve çay ikramında bulunuyor.

'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI'

Bölgede hasar tespiti çalışmaların başlatıldığını ve gerekenin yapılacağını kaydeden Bakan Soylu, "Hasar tespiti noktasında çalışmalar başlatıldı. Hemen arkamızda bulunan okul da selden ciddi şekilde etkilenmiş durumunda. Buradaki hasarın giderilmesi için arkadaşlarımız gerekli tespitleri yapacaklar. Vatandaşlarımızın hasarları da tespit edilerek, gereği yerine getirilecektir. Çok geçmiş olsun. Bu coğrafyada bu tür sel ve heyelanlar oluyor. Gerekli tedbirler alınıyor. Tabi en tepeden gelen selin ve heyelanın verdiği yüklenmeyle, bu ağızda böyle bir felaketle karşılaştık. Geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

PAKDEMİRLİ: 3 GÜN YAĞIŞ VAR, EMNİYETLİ YERLERE GİDİN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, "Son beş gündür bölge için gerekli uyarılar yapılmıştı; 'Bu bölgeyi terk edin. Daha yükseklere gidin' şeklinde. Zaman zaman bu uyarıları almak da eksikliklerimiz oluyor. Ama bazen bu felaketi hissedemeyebiliyorsunuz. Şimdi olan oldu. Bundan sonra dikkat etmeliyiz. Çünkü üç gün daha yağış bekleniyor. Havanın güneş olmasının bizi aldatmaması lazım. Burada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ben vatandaşlarımıza daha emniyetli yerlere gitmelerini şiddetle öneriyorum. Üç gün daha yağış var. Ne geleceğini bilmiyoruz" dedi.